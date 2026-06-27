Si estás buscando renovar tu cocina sin gastar de más, Amazon México tiene una oferta que vale la pena considerar. El Refrigerador Samsung AI Top Mount de 12 pies cúbicos está disponible con hasta 23% de descuento, una oportunidad ideal para llevarte un electrodoméstico moderno, eficiente y equipado con tecnología inteligente a un precio mucho más accesible.

Gracias a esta promoción por tiempo limitado, podrás ahorrar varios miles de pesos mientras mejoras uno de los electrodomésticos más importantes del hogar.

¿Qué ofrece el Refrigerador Samsung AI Top Mount?

Samsung incorpora en este modelo tecnología pensada para facilitar el día a día, optimizar el consumo energético y mantener los alimentos frescos durante más tiempo.

Entre sus principales características destacan:

Capacidad de 12 pies cúbicos, ideal para familias pequeñas y medianas.

Tecnología AI Energy, que ayuda a monitorear y optimizar el consumo de electricidad.

Sistema de enfriamiento uniforme para conservar mejor frutas, verduras, carnes y bebidas.

Compartimento superior tipo Top Mount con congelador de fácil acceso.

Diseño moderno que se adapta a diferentes estilos de cocina.

Iluminación LED de bajo consumo.

Amplios compartimentos y anaqueles para organizar mejor los alimentos.

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Tecnología inteligente para ahorrar energía

Uno de los mayores atractivos de este refrigerador es la integración de funciones de inteligencia artificial que ayudan a mejorar la eficiencia energética.

A través del ecosistema de Samsung, el equipo puede ofrecer recomendaciones para optimizar el consumo eléctrico, lo que representa un beneficio tanto para el bolsillo como para el cuidado del medio ambiente.

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Diseño práctico y elegante

Además de su tecnología, este refrigerador destaca por su acabado moderno y minimalista, que brinda un aspecto sofisticado a cualquier cocina.

Su distribución interior permite aprovechar mejor el espacio, facilitando la organización de alimentos, bebidas, recipientes y productos congelados.