El Huawei Watch GT 6 Pro de 46 mm aparece con una importante rebaja, convirtiéndose en una alternativa atractiva para quienes quieren un reloj inteligente con diseño elegante, funciones deportivas y una batería que promete olvidarse del cargador durante varios días.

El modelo puede encontrarse en Amazon México por tan solo $4,999.00, un precio considerablemente menor al que suele manejar en el mercado.

¿Por qué vale la pena comprar el Huawei Watch GT 6 Pro?

Uno de los principales atractivos del Huawei Watch GT 6 Pro es su construcción. El reloj apuesta por una estética premium que permite utilizarlo tanto durante una sesión de entrenamiento como en situaciones cotidianas.

Su pantalla AMOLED de 1.47 pulgadas ofrece una experiencia visual adecuada para consultar notificaciones, estadísticas deportivas y diferentes funciones directamente desde la muñeca. Además, el modelo de 46 mm está pensado para quienes prefieren una pantalla amplia.

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Pero su atractivo no termina en el diseño. Huawei ha incorporado funciones enfocadas en actividades deportivas y seguimiento del rendimiento.

Hasta 21 días de batería

Uno de los argumentos más fuertes para considerar este smartwatch es su autonomía. Huawei señala que el Watch GT 6 Pro puede alcanzar hasta 21 días de duración de batería en determinadas condiciones de uso.

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Esto representa una ventaja importante frente a otros relojes inteligentes que requieren cargarse prácticamente todos los días. Evidentemente, la duración real dependerá de funciones como el seguimiento deportivo, GPS, llamadas, notificaciones y otras características activadas.

GPS, ECG y funciones para hacer ejercicio

El Watch GT 6 Pro también está dirigido a usuarios que practican deporte. Cuenta con GPS y diferentes herramientas para registrar actividades físicas, además de funciones relacionadas con el monitoreo del estado físico.

Entre sus características destaca el ECG, seguimiento de frecuencia cardiaca y medición de oxígeno en sangre, mientras que para disciplinas específicas incorpora herramientas destinadas a actividades como ciclismo, carrera, golf, esquí y buceo en apnea.

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Para quienes practican ciclismo, por ejemplo, el dispositivo puede mostrar información como frecuencia cardiaca, velocidad, distancia e inclinación, además de conectarse con determinados sensores mediante Bluetooth.