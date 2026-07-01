Si estás buscando transformar tu sala en una verdadera sala de cine, Amazon México tiene una de esas pantallas que no se pueden dejar pasar.

La imponente pantalla Smart TV Hisense QD6S de 75 pulgadas se ha posicionado como la opción reina en relación calidad-precio para quienes buscan un formato gigante con tecnología de última generación.

¿Por qué vale la pena comprar la pantalla Hisense QD6S de 75 pulgadas?

Este modelo de Hisense ofrece una presencia imponente que llena el campo de visión, logrando una inmersión total. Su panel cuenta con una resolución nativa 4K Ultra HD (3840 x 2160 píxeles), garantizando que cada textura, contorno y detalle se aprecie con una nitidez absoluta.

Incluso si reproduces contenido antiguo o en definición estándar, su potente procesador con AI Upscaler se encarga de reconstruir y escalar las imágenes mediante inteligencia artificial para aproximarlas al 4K en tiempo real.

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Tecnología QLED: Colores puros y brillo inteligente

A diferencia de los paneles LED convencionales, la Hisense QD6S incorpora tecnología de puntos cuánticos (Quantum Dot Color). Esto se traduce en la capacidad de reproducir más de mil millones de tonos cromáticos, logrando colores increíblemente vívidos, realistas y duraderos que no se degradan con el tiempo.

Para que no tengas que estar modificando la configuración según la hora del día, el ecosistema cuenta con AI Light Sensor (sensor de luz inteligente), el cual detecta la iluminación ambiental del espacio y ajusta la retroiluminación de manera automática. Así obtendrás un brillo óptimo durante el día y una visualización cómoda y descansada durante la noche.

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Equipada con un sistema operativo intuitivo y veloz (disponible según la variante regional en plataformas líderes como Google TV o Fire TV), tendrás acceso inmediato a aplicaciones de streaming global como Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ y Max. Además, el control remoto incluye comando de voz para búsquedas rápidas.

En su parte trasera, la conectividad no se queda corta: viene con 4 puertos HDMI, 2 entradas USB, puerto Ethernet, salida óptica digital, así como conectividad inalámbrica premium mediante Wi-Fi de doble banda y Bluetooth.