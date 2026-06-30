Si estabas esperando el momento ideal para renovar tu smartwatch, Amazon México tiene una oferta difícil de ignorar. El HUAWEI Watch GT 6 Pro se encuentra a mitad de precio, permitiéndote ahorrar más de 4 mil pesos respecto a su costo habitual.

Este reloj inteligente combina un diseño premium con funciones avanzadas para monitorear tu salud, registrar tus entrenamientos y mantenerte conectado durante todo el día. Gracias a su descuento, se convierte en una de las mejores oportunidades para quienes buscan un wearable de gama alta sin pagar el precio completo.

¿Por qué vale la pena comprar el HUAWEI Watch GT 6 Pro?

El HUAWEI Watch GT 6 Pro destaca por su construcción de alta calidad, pensada para quienes buscan un accesorio que luzca bien tanto en el trabajo como durante una sesión de ejercicio.

Su pantalla AMOLED de alta resolución ofrece colores vibrantes, excelente brillo y una visualización clara incluso bajo la luz del sol. Además, su diseño moderno permite combinarlo con distintos estilos y ocasiones.

Uno de los principales atractivos del HUAWEI Watch GT 6 Pro es su amplio conjunto de herramientas para el cuidado de la salud. Entre sus funciones destacan:

Monitoreo continuo de frecuencia cardiaca.

Medición de oxígeno en sangre (SpO2).

Seguimiento del sueño con análisis detallado.

Control del nivel de estrés.

Registro de la temperatura de la piel.

Seguimiento del ciclo menstrual.

Toda esta información se sincroniza con la aplicación de Huawei para ayudarte a conocer mejor tu estado físico y establecer objetivos de bienestar.

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Más de 100 modos deportivos

Si eres amante del ejercicio, este smartwatch incorpora más de 100 modos de entrenamiento, incluyendo:

Correr.

Caminar.

Ciclismo.

Natación.

Senderismo.

Entrenamiento funcional.

Gimnasio.

Golf, entre muchas otras disciplinas.

Además, cuenta con GPS integrado de alta precisión para registrar rutas y estadísticas sin necesidad de llevar el teléfono contigo.

Batería que dura varios días

A diferencia de otros relojes inteligentes que requieren carga diaria, el HUAWEI Watch GT 6 Pro ofrece una autonomía de varios días con un uso normal, permitiéndote olvidarte del cargador durante gran parte de la semana.