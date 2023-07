Yareli Salazar revela que en el ciclismo buscan sus propios recursos económicos ¡El apoyo de Conade es mínimo!

La ciclista Yareli Salazar ganó dos medallas de oro en los recientes Juegos Centroamericanos y del Caribe preseas que resultan con mayor valor derivado del esfuerzo que hacen para poder tener una preparación adecuada.

"Cada quien se está pagando su material deportivo que es super caro, no nos alcanza, cada quien está buscando sus recursos", expresó la originaria de Culiacán.

Salazar puso como ejemplo las llantas para su bicicleta, buscan comprar las mejores para practicar esta disciplina, mismas que sólo les alcanza para una o dos competencias. De hecho, a San Salvador llevó sus propias herramientas para poder desempeñarse de manera correcta.

"No podemos quedarnos sentados esperando el apoyo, cuando el apoyo llegue, será un salto para mejores resultados", afirmó la atleta de 26 años de edad.

Por ello Yareli destaca las históricas nueve medallas de oro que consiguió el ciclismo de pista, porque la unión fue fundamental tomando en cuenta que "estamos muchos años atrás en tecnología (comparado con otros países)".

El primer paso es hacer concentraciones como las que tuvieron previo a los Juegos Centroamericanos.

"Cada quien se pagó su concentración, (dijimos) voy a poner dinero, el punto es estar juntos e hicimos muy buenos resultados”.

Salazar expresó que sí recibe beca por parte de Conade, sin embargo, no es suficiente para cubrir los gastos de su disciplina.

"Con seis mil pesos no me alcanza para el súper por las dietas que llevo, me está afectando, espero que pronto se arregle y pueda ganar un poco más", compartió la mexicana e incluso detalló que haciendo un cálculo de lo que necesita un ciclista que aspira llegar a los Juegos Olímpicos va a invertir "entre un millón y millón y medio de pesos, entre viajes, comida, preparación".

En la cuenta personal, Yareli ya suma 10 medallas (4 de oro, 4 de plata y 2 de bronce) de Juegos Centroamericanos y del Caribe, certamen en el que participó por tercera ocasión dejando claro que no descansará hasta verse clasificada a los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Mi sueño en París 2024, primero es clasificar en persecución por equipos porque se clasifican en las otras dos pruebas, ya dependerá de nosotras, después un buen resultado, es decir, una medalla", concluyó la ciclista.