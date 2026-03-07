Yareli Acevedo y Sofía Arreola ganan medalla de bronce en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista

Más Información

Este sábado la dupla mexicana conformada por Yareli Acevedo y Sofía Arreola conquistó la medalla de bronce en la , que se lleva a cabo en Perth, Australia.

Acevedo y Arreola quedaron en tercer lugar de la prueba Madison al acumular 19 puntos, por detrás de las pedalistas de Japón, Kakita y Uchino, quienes ganaron la medalla de oro con 60 puntos.

De esta forma llegó la segunda medalla para México en esta Copa del Mundo, ya que este viernes, Acevedo Mendoza se consagró como campeona del mundo en la carrera de eliminación.

