Xavi Hernández, presentado este martes como seleccionador de Países Bajos, aseguró que es "un verdadero honor" asumir el cargo y restó importancia a haber sido la tercera opción de la Federación Neerlandesa de Futbol (KNVB), después de que esta intentara contratar primero a Pep Guardiola y a Arne Slot.

"No es una mala posición después de Guardiola y de Slot, ¿no? Al menos estoy en el podio", bromeó Xavi durante su presentación, antes de insistir: "No me importa. Para mí es un verdadero honor estar aquí y ser el nuevo seleccionador".

El director de futbol de élite de la KNVB, Nigel de Jong, explicó durante la presentación que Xavi ocupaba el tercer lugar de una lista de cuatro candidatos elaborada por la federación tras el Mundial, en el que Marruecos eliminó a Países Bajos en los dieciseisavos de final.

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"Analizamos dónde estaban los aspectos que debíamos mejorar y hacia dónde queríamos ir como federación", dijo De Jong, quien señaló que los criterios utilizados para la búsqueda fueron "el perfil, las cualidades y la disponibilidad".

El primer nombre fue el de Guardiola, que había anunciado su salida del Manchester City, pero "en una semana, quedó claro que quería tomarse un año sabático", añadió.

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Entonces la KNVB pasó a su segunda alternativa, el técnico neerlandés Arne Slot, quien, a pesar de estar disponible tras finalizar su etapa en el Liverpool, consideró que su futuro debía seguir en el fútbol de clubes. "Eso tuvimos que respetarlo", afirmó.

Fue entonces cuando la federación recurrió al exfutbolista del Barça. "Sabiendo eso, pasamos inmediatamente a Xavi Hernández", explicó De Jong.

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cc