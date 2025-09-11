El segundo Thursday Night Football del 2025 está aquí, y llega con un juego interesante de la Conferencia Nacional entre los Green Bay Packers y los Washington Commanders en la Semana 2 de la NFL.

Commanders firmó un gran juego ante los New York Giants, a quienes vencieron 21-6. Jayden Daniels quiere replicar lo que hizo en su primer año con los de Washington, quien ahora cuenta con grandes armas en su ofensiva.

Por su parte, Packers también consiguió un resultado positivo frente los Detroit Lions. Jordan Love lideró a su equipo a un triunfo de 27-13, en el juego que significó el debut del icónico Micah Parson en defensa.

Lee también: Monterrey y Pumas quieren reforzarse a horas del cierre de registros; Martial llegaría a la Liga MX

Look good, feel good 🥶 pic.twitter.com/8RIxDL023V — Green Bay Packers (@packers) September 11, 2025

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Commanders vs Packers?

Lambeu Field recibe este jueves 11 de septiembre a los Washington Commanders que buscan pegarle a los Green Bay Packers en casa. El duelo está pronosticado para arrancar en punto de las 18:15 horas del centro de México.

Fox Sports lo pasará en televisión de paga, pero también está la opción de seguirlo en streaming en NFL Game Pass, disponible en DAZN y Amazon Prime.