Serie del Rey: Horario y canales para ver EN VIVO el juego 2 entre Charros y Diablos; HOY, jueves 11 de septiembre

Los Diablos Rojos del México tomaron ventaja en el primer duelo de la Serie del Rey en donde enfrentan a Charros de Jalisco. La novena escarlata venció a los tapatíos en el estadio Alfredo Harp Helú la noche del miércoles y buscarán aumentar su ventaja este jueves.

Dirigidos por Lorenzo Bundy, los Pingos están a tres victorias del bicampeonato de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). Los capitalinos dominan esta instancia, ya que suman nueve victorias al hilo en Serie del Rey, tomando en cuenta las barridas de 2014 sobre Pericos de Puebla y 2024 sobre Sultanes de Monterrey.

Frente a ellos tienen a unos Charros de Jalisco, dirigidos por el flamante mánager de la Selección Mexicana, Benjamín Gil, que aseguró que tiene a un mejor equipo que el México, pese a la derrota del miércoles.

Diablos y Charros chocarán en el segundo juego de una Serie del Rey inédita que celebra los 100 años del circuito mexicano de verano.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el Juego 2 de la Serie del Rey entre Charros y Diablos?

Los Diablos Rojos del México saltarán al diamante con el estadounidense Justin Courtney como su pitcher abridor. Charros, por su parte, enviarán a su compatriota Zac Grotz, al montículo de las responsabilidades.

Juego 2 Serie del Rey: Charros vs Diablos