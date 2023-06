Volver a ganar la Nacional de Red Bull Batalla, el reto de Rapder

Ganar, conquistar y gustar, no existen otras palabras en el diccionario para Eder Ernesto Lozano Arias, conocido como Rapder, quién este año, buscará su tercer campeonato nacional de Red Bull Batalla y su boleto para la final internacional de Colombia.

Rapder ya sabe lo que es ser el rey de la improvisación y lo logró en el 2018 y 2020. En el año de la pandemia, tocó la gloria al ganar la internacional en República Dominicana y así poner su nombre en letras de oro junto a Hadrián y Aczino.

“Feliz. Contento con lo que hemos estado trabajando para ir a competir a la nacional de Red Bull Batalla. Sabemos que no será una competencia sencilla, hay muchas caras nuevas. Hay muchas chicas y chicos muy talentosos. Esto se pondrá bastante bien”, señaló a El Universal Deportes.

Lee también ¡Se armó la boletiza! No te quedes fuera de la Final nacional de Red Bull Batalla

Es un hecho que conforme va pasando el tiempo, nuevas figuras aparecen, nuevos filósofos de la improvisación surgen en los escenarios y la vieja escuela, tiene que adaptarse a los nuevos discursos para enriquecerse, pero también es cierto que, de los versos, no se gana.

“Más que riqueza, es ser original. Si a mí me gusta el futbol, te voy a meter a que hables de futbol, porque es un tema que domino y que sé que te puedo vencer más fácil. Le da una variedad de estilos a cada representante y mantiene su esencia. Puede ayudar a mantener diferentes estilos. Las nuevas generaciones ya son más metriqueros, otros más flow, esto si es más enriquecedor que hablar de un tema, porque es banal eso, nos ponen demasiados estímulos como imágenes y temas, a veces no es posible meter a tu rival al tema que tu quisieras”.

La Bestia de Occidente, asegura que Red Bull Batalla es el alma máter de todos los eventos de freestyle, por eso es el mejor evento de las improvisaciones. Todos lo intentan, pero al final, los mejores son los que se quedan.

“Lo que lo hace único, es que Red Bull es el alma máter de las batallas, es la competencia que realmente todos queremos tener sí o sí. Nos da mucho prestigio a nivel internacional de reconocimiento como freestyler, tener una Red Bull regional, nacional e internacional, es muy reconocido por la escena, porque realmente las personas que compiten en Red Bull son las mejores. En México tendremos los mejores 16, luego te enfrentas a los mejores 16 en la internacional, no hay un espacio para titubear o relajarte, ese es el nivel de exigencia de Red Bull Batalla que siempre te está pidiendo y por eso es que siempre es tan reconocido”.

El tener nuevos freestylers en la final nacional, “lo hace más emocionante “, así lo considera el fiel seguidor del Atlas. “El hecho de estar enfrentando a caras nuevas, siempre te da mucho más plus a que tu mente genere cosas. Por ejemplo, con Lobo Estepario me enfrento cuatro batallas al año, entonces, llevo cinco años enfrentándome cuatro batallas con Lobo es como ‘¡Ya carnal, ya fue!’. Entonces, es presionarme para estar sacando cosas nuevas, cosas mejores que funcionen con la nueva generación, es un reto más. Esto es un atractivo suficiente para volverme a inscribir este año”.

FOTO: EDGAR ENRÍQUEZ/ EL UNIVERSAL

No distraerte es clave para ganar el título

Rapder fue sincero y aseguró que en una competencia como la de Red Bull, no puedes distraerte si es que quieres conseguir el título.

“Algo que caracteriza el formato de Red Bull es que es muy espontáneo, corto, salir a dar todo. No puedes dejar segundos para estar estudiando al rival. Son segundos claves para el veredicto. Siempre se me ha conocido por darlo todo y que pase lo que tenga que pasar, es la mentalidad que manejo y me ha funcionado”.

Y agregó: “No hago una estrategia. Algo que me caracteriza a mí en competencias grandes como Red Bull es que de mi puedes esperar cualquier cosa. Puedo agarrar al local, al favorito, tomar al más novato, no tengo una estrategia clara. Entreno mucho para sentirme en buen nivel, lo hago y me siento cómodo. Mi movimiento será hasta ver los brackets. Nunca dejo que me escojan, eso es lo que pueden esperar, que no me pongan un espacio en blanco”.

Lee también Aczino, el monarca absoluto del Red Bull Batalla

Finalmente, Rapder, considera que el regreso de figuras como las de Jony Beltrán enriquecen las batallas. Sueña con llegar a la final y enfrentarse a él, pero señaló que no se puede enfocar todo en un solo oponente.

“No. Cada uno está haciendo su trabajo. Algo que no puedes hacer como competidor, es estar enfocando tus logros o tu trabajo destinado a una persona, porque a lo mejor como dices, en el supuesto de estar practicando para ganarle a Jony Beltran, pero nunca me enfrento con él, de qué sirve mi trabajo. Trabajo para mejorarme a mí mismo, para ser una mejor versión de Rapder y poder dar un mejor espectáculo. Me da gusto que Jony regresara, es una de las finales que más me gustaría tener”.