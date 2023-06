Rapder: No se festeja el título de Tigres, se festeja el fracaso de Chivas

Han pasado 17 días de la coronación de Tigres en el Clausura 2023 y para muchos aficionados Rojinegros del Atlas el que fracasara el rival de la zona, sirve para burlarse y echar carrilla hasta que comience una nueva campaña.

Para Eder Ernesto Lozano Arias, mejor conocido como Rapder, el que Chivas no levantara la trece fue un gusto enorme, pero a la vez, le emociona y entusiasma que los equipos tapatíos den la cara por el estado.

“Sí, no te lo voy a negar. No se festeja el título de Tigres, se festeja el fracaso de Chivas. Soy aficionado del Atlas, pero siendo muy honesto, también me da mucho gusto cuando los representantes tapatíos tienen buenos resultados a nivel internacional. No se trata de encasillar en que si le vas a Chivas no podemos hablar, no, para nada. La carrilla es parte de vivir el futbol”, mencionó en entrevista para El Universal Deportes.

Desde pequeño su pasión por el futbol lo llevó a estar en las fuerzas básicas del Atlas. Ser portero es su pasión, Iker Casillas su inspiración, pero al no dar el paso al profesionalismo, optó por aventurarse al mundo de los versos y las líricas.

“Soy Rojinegro por mi familia, parte de ser Rojinegro es por herencia como la hipertensión. Se disfruta bastante ser aficionado del Atlas. Yo fui canterano del Atlas, uno no termina de ser tan bueno. En su momento para mi Iker Casillas era mi máximo referente, Santi Cañizares me gustaba mucho. En la actualidad Marc-André ter Stegen que me parece un arquerazo en toda regla. Fíjate que no conocía a Yann Sommer, lo empecé a investigar y hermano, que gran portero es. Obviamente Camilo Vargas está en otro nivel (lo pone como el mejor)”.

Gignac ganó su quinto título de la Liga MX con Tigres - Foto: Imago7

Rapder espera mayor paciencia para Diego Cocca en el Tricolor

Rapder, espera que la afición le tenga un poco de paciencia a Diego Cocca en la Selección Mexicana, asegura que lo mismo le pasó en el conjunto rojinegro, donde no empezó con los mejores resultados, pero que al final consiguió un un bicampeonato.

“Con la llegada de Diego Cocca, esto te lo digo como Rojinegro, sé que es difícil. Cuando llegó, no estaba teniendo para nada buenos resultados. Se nos dijo como ‘¡Hey! Calma, es buen entrenador, denle chance’ y mira un bicampeonato. Cuando llegó se dio un ataque contra Cocca y también se entiende, los resultados de Diego son indiscutibles. Todo el mundo quería Almada y ahí está perdiendo todas las finales que juega. Entonces, ¿A qué quieres que México llegue a una final? ¿a perderla? Entiendo que la gente esté inconforme con algunos jugadores”



En los últimos años, Guillermo Ochoa ha sido el blanco de las críticas por la afición mexicana, cosa que no entiende “La Bestia de Occidente”, ya que, en los últimos mundiales, se ha convertido en el mejor jugador del conjunto Tricolor.

“El caso de Memo Ochoa, el abucheo no lo entiendo. Ha sido el mejor jugador de los últimos mundiales, el mejor jugador de la Selección Mexicana. No sé si sea malo o bueno, pero ha sido nuestro portero. Nada que reclamarle. Como portero eres la posición más hipócrita, dicen por ahí. El caso de estas “vacas sagradas” tarde o temprano van a terminar yéndose. Ya vienen morros muy buenos como Kevin Álvarez o el caso Ozziel Herrera, hay bastante talento joven que van a desplazar a estos representantes que tuvimos”.

Finalmente, Rapder espera que Atlas tenga una destacada actuación en la Leagues Cup y Apertura 2023: “Se le desea lo mejor. La parte de Benjamín Mora fue un poco titubeante al principio. Siempre ha dado la cara y eso se agradece como aficionado, no se oculta para dar entrevistas y se hace responsable de sus equivocaciones. No quisiera augurar y mufar la trayectoria del Atlas, pero siempre se esperan cosas bien buenas”.