VIDEO: Vinicius Jr. provocó con burlas al banquillo de suplentes del Barcelona en la final de la Supercopa de España

Este domingo el Real Madrid ganó, gustó y goleó al Barcelona para llevarse la Supercopa de España en Arabia Saudita. Vinicius Jr, fue la gran estrella de los merengues con un hat trick que liquidó al conjunto blaugrana.

Sin embargo, el futbolista brasileño volvió a llamar la atención por su actitud y enfrentamientos con afición o jugadores del equipo rival.

Lee también Los Cowboys fueron eliminados otra vez con una paliza en Playoffs; estos son los mejores memes

Ya con el partido liquidado y mientras Ronald Araújo discutía con el árbitro central, 'Vini' pasó por el banquillo de suplentes del Barcelona y mientras le gritaba a los jugadores culés, hizo el gesto de 4-1 con las manos, haciendo alusión al resultado final de la gran final.

Vinicius diciéndole al banquillo del Barsa que le han metido 4 😂😂😂



QUE GRANDE



pic.twitter.com/FJ7i5pysQY — Real Madrid Fans 🤍 (@MadridismoreaI) January 14, 2024

Lee también VIDEO: Pelea entre barristas de Necaxa y del Atlas en la entrada del estadio Victoria

Su compañero Rodrygo, quien convirtió el último gol del partido, lo empujó para intentar separarlo del problema; sin embargo, el número 7 del Real Madrid continuó con los enfrentamientos. Incluso, se hizo de palabras con Xavi Hernández y recibió un empujón de Fermín López.

Al final del partido, en conferencia de prensa, Vinicius reconoció que "A veces no soy sólo yo, yo no soy un santo, a veces hablo demasiado y hago regates que no debo hacer, pero estoy aquí para mejorar, para dar ejemplo a los niños".

Lee también Xavi Hernández reconoce que Barcelona perdió "de la peor manera"