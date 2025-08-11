Más Información
MLB: Marcelo Mayer llevará al Rayo McQueen al diamante; el infielder presentó su bat para el Players Weekend
Adolfo 'Bofo' Bautista da puñetazo a exjugador del América; tuvieron que ser separados en partido de leyendas
VIDEO: Le regalan máscara de luchador a Carlos Alcaraz en Cincinnati; el español es captado con la tapa de Dr. Wagner Jr.
El tenista español, Carlos Alcaraz, fue captado en el Cincinnati Open con un peculiar regalo — bastante mexicano — que le obsequió un joven aficionado entre la multitud. Con asombro y felicidad, el ibérico procedió a probarse la nueva prenda.
“¡Wooooow!”, dijo Alcaraz tras recibir una máscara de luchador de manos de un menor. La tapa en cuestión es una de las más representativas de la lucha libre mexicana tanto por el diseño, como por las proezas conseguidas por este gladiador.
Lee también "No cocinaba, no limpiaba, no parecía muy maternal"; la razón por la que el exbeisbolista David Justice se divorció de Halle Berry
El tenista se puso, con mucho orgullo, la máscara de Dr. Wagner Jr. en donde predominaban los colores de la bandera mexicana. La postal del segundo mejor tenista del planeta, según el ranking de la ATP, fue compartida en redes sociales en donde muchos mexicanos aplaudieron el gesto de Alcaraz.