Más Información

MLB: Marcelo Mayer llevará al Rayo McQueen al diamante; el infielder presentó su bat para el Players Weekend

MLB: Marcelo Mayer llevará al Rayo McQueen al diamante; el infielder presentó su bat para el Players Weekend

Adolfo 'Bofo' Bautista da puñetazo a exjugador del América; tuvieron que ser separados en partido de leyendas

Adolfo 'Bofo' Bautista da puñetazo a exjugador del América; tuvieron que ser separados en partido de leyendas

Liga MX: León vs Monterrey – EN VIVO – Jornada 4 – Apertura 2025

Liga MX: León vs Monterrey – EN VIVO – Jornada 4 – Apertura 2025

VIDEO: Le regalan máscara de luchador a Carlos Alcaraz en Cincinnati; el español es captado con la tapa de Dr. Wagner Jr.

VIDEO: Le regalan máscara de luchador a Carlos Alcaraz en Cincinnati; el español es captado con la tapa de Dr. Wagner Jr.

Conductor estrella de Fox Sports abandona la cadena; "Llegó el momento de decir adiós"

Conductor estrella de Fox Sports abandona la cadena; "Llegó el momento de decir adiós"

El tenista español, , fue captado en el Cincinnati Open con un peculiar regalo — bastante mexicano — que le obsequió un joven aficionado entre la multitud. Con asombro y felicidad, el ibérico procedió a probarse la nueva prenda.

“¡Wooooow!”, dijo Alcaraz tras recibir una máscara de luchador de manos de un menor. La tapa en cuestión es una de las más representativas de la lucha libre mexicana tanto por el diseño, como por las proezas conseguidas por este gladiador.

Lee también

El tenista se puso, con mucho orgullo, la máscara de Dr. Wagner Jr. en donde predominaban los colores de la bandera mexicana. La postal del segundo mejor tenista del planeta, según el ranking de la ATP, fue compartida en redes sociales en donde muchos mexicanos aplaudieron el gesto de Alcaraz.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios