VIDEO: Le regalan máscara de luchador a Carlos Alcaraz en Cincinnati; el español es captado con la tapa de Dr. Wagner Jr.

El tenista español, Carlos Alcaraz, fue captado en el Cincinnati Open con un peculiar regalo — bastante mexicano — que le obsequió un joven aficionado entre la multitud. Con asombro y felicidad, el ibérico procedió a probarse la nueva prenda.

“¡Wooooow!”, dijo Alcaraz tras recibir una máscara de luchador de manos de un menor. La tapa en cuestión es una de las más representativas de la lucha libre mexicana tanto por el diseño, como por las proezas conseguidas por este gladiador.

Luchador Alcaraz 🎭@carlosalcaraz is gifted a mask by a young fan - and you know he had to try it on!#CincyTennis pic.twitter.com/dnVZoTghaG — Tennis TV (@TennisTV) August 11, 2025

El tenista se puso, con mucho orgullo, la máscara de Dr. Wagner Jr. en donde predominaban los colores de la bandera mexicana. La postal del segundo mejor tenista del planeta, según el ranking de la ATP, fue compartida en redes sociales en donde muchos mexicanos aplaudieron el gesto de Alcaraz.