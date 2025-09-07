Más Información

Nicolás Larcamón hace trampa en carrera del Bosque de Chapultepec; fue descalificado, pero presumió su medalla

Nicolás Larcamón hace trampa en carrera del Bosque de Chapultepec; fue descalificado, pero presumió su medalla

Guadalajara Open 2025 sufre importantes bajas; el cuadro principal se queda sin tres figuras

Guadalajara Open 2025 sufre importantes bajas; el cuadro principal se queda sin tres figuras

F1: Así quedó el Campeonato de Pilotos y Constructores tras el Gran Premio de Italia

F1: Así quedó el Campeonato de Pilotos y Constructores tras el Gran Premio de Italia

Víctor 'Pocho' Guzmán reveló detalles de su salida de Chivas; "Yo no sabía nada"

Víctor 'Pocho' Guzmán reveló detalles de su salida de Chivas; "Yo no sabía nada"

Jannik Sinner fue víctima de la "maldición" de Drake; ¿De qué se trata?

Jannik Sinner fue víctima de la "maldición" de Drake; ¿De qué se trata?

Hace unos meses, el Guadalajara cedió a Víctor 'Pocho' Guzmán al Pachuca para jugar el Mundial de Clubes, aunque su nueva etapa con los Tuzos también incluye el Apertura 2025, y aunque el futbolista asegura que no salió mal de , confesó que fue extraño cómo se dio el traspaso.

El 'Pocho' reveló en entrevista con el Club Pachuca que se enteró de su salida del Rebaño gracias a su representante, ya que la directiva rojiblanca omitió avisarle del interés de los Tuzos.

Lee también

"Estábamos en la cena, yo estaba en pretemporada y me marca mi representante: ‘A las 12 se cierra el registro para el Mundial de Clubes, Pachuca está interesado en ti. ¿Qué opinas?’ Le digo: ¿Qué está pasando? Aquí está comiendo el dueño, los directivos y no me han dicho nada", compartió Guzmán.

“Ahí yo me paro y hablo con Gabriel Milito y me dice: ‘no tengo ni idea de lo que me estás diciendo. Soy una persona muy recta y les dije las cosas cuando llegué. Va a jugar el que mejor esté. Ahora yo te lo digo, no sé nada’”, agregó.

Finalmente, confesó que la directiva de Chivas le pidió disculpas por enterarse gracias a terceros y no por su parte. Además, dejó claro que “de Chivas no salí mal. Después hablé y dije: ‘está bien, me voy para Pachuca y ustedes me prestan. Creemos que es lo mejor. Si ustedes me prestan y están de acuerdo, entonces yo me voy, porque le acabo de preguntar al director técnico y dice que él no sabe nada’. Él me está respetando para pelear por un lugar, pero ellos me dijeron unas palabras que yo dije: ‘ok, mañana saco mis cosas tempranito y me voy a Pachuca’”.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios