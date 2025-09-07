Víctor 'Pocho' Guzmán reveló detalles de su salida de Chivas; "Yo no sabía nada"

Hace unos meses, el Guadalajara cedió a Víctor 'Pocho' Guzmán al Pachuca para jugar el Mundial de Clubes, aunque su nueva etapa con los Tuzos también incluye el Apertura 2025, y aunque el futbolista asegura que no salió mal de Chivas, confesó que fue extraño cómo se dio el traspaso.

El 'Pocho' reveló en entrevista con el Club Pachuca que se enteró de su salida del Rebaño gracias a su representante, ya que la directiva rojiblanca omitió avisarle del interés de los Tuzos.

"Estábamos en la cena, yo estaba en pretemporada y me marca mi representante: ‘A las 12 se cierra el registro para el Mundial de Clubes, Pachuca está interesado en ti. ¿Qué opinas?’ Le digo: ¿Qué está pasando? Aquí está comiendo el dueño, los directivos y no me han dicho nada", compartió Guzmán.

“Ahí yo me paro y hablo con Gabriel Milito y me dice: ‘no tengo ni idea de lo que me estás diciendo. Soy una persona muy recta y les dije las cosas cuando llegué. Va a jugar el que mejor esté. Ahora yo te lo digo, no sé nada’”, agregó.

Finalmente, confesó que la directiva de Chivas le pidió disculpas por enterarse gracias a terceros y no por su parte. Además, dejó claro que “de Chivas no salí mal. Después hablé y dije: ‘está bien, me voy para Pachuca y ustedes me prestan. Creemos que es lo mejor. Si ustedes me prestan y están de acuerdo, entonces yo me voy, porque le acabo de preguntar al director técnico y dice que él no sabe nada’. Él me está respetando para pelear por un lugar, pero ellos me dijeron unas palabras que yo dije: ‘ok, mañana saco mis cosas tempranito y me voy a Pachuca’”.

