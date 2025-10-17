El Club América celebró hace unos días su 109 aniversario, una cifra que no sólo representa longevidad, sino una herencia de títulos, pasión y protagonismo en la Liga MX.

En medio de esta conmemoración, el chileno Víctor Dávila no pudo ocultar su orgullo por pertenecer a uno de los equipos más importantes del planeta, agradeciendo a los futbolistas del pasado por entregar todo en la cancha, un factor que, en su opinión, continúa con el plantel actual y su reciente época de dominio en el futbol mexicano.

“La camiseta del Club América tiene grandeza. Cada generación que la ha vestido, cada campeonato y lo que hace la gente fuera de la cancha lo hace diferente a cualquier club del mundo”, dijo.

Víctor, quien ha sido testigo cada semana del respaldo incondicional de los aficionados en cada inmueble del país, consideró como la parte más importante de la grandeza del club a sus fanáticos, quienes los impulsan en los peores momentos. “Para nosotros como jugadores es fundamental tener la conexión con la afición, creo que es un plus. Muchas veces, estando de visita, sentimos la localía gracias a la afición. Eso ha sido fundamental para conseguir los objetivos, y más en los momentos difíciles. Los logros son parte de ellos, por acompañarnos”.

Con un título en su paso por las Águilas, Dávila se mostró agradecido por formar parte de una institución referente, reiterando tener un enorme cariño por lo que representan los colores del América. “Es un orgullo ser parte de la historia de América, un equipo grande a nivel mundial. Es algo que a cualquier jugador le gustaría tener. Muchos pasaron por aquí y no tuvieron la dicha de levantar un título; lograrlo hace que el cariño crezca”.