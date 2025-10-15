Veljko Paunovic, extécnico de Chivas, se aleja de las canchas y será estrella de televisión

Más Información

El futbol y la vida siempre dan segundas oportunidades, y un ejemplo de ello es lo que ocurre con Veljko Paunović, ex técnico de Chivas, quien luego de una etapa complicada en España iniciará una nueva faceta.

El serbio, quien era el encargado de dirigir al Real Oviedo —club que ascendió a la Primera División de España— fue anunciado como nuevo integrante de una importante cadena de televisión.

Se trata de DAZN España, que mediante sus redes sociales confirmó la llegada del estratega a sus pantallas para iniciar su carrera como analista, generando de inmediato todo tipo de comentarios en redes.

Paunović, quien salió hace unos días del banquillo, debutará en la transmisión del duelo entre Real Madrid y Osasuna, el cual no podrá verse en México por esa señal.

Veljko Paunović dejó una huella importante en el Real Oviedo. Tras el inicio de la temporada en Primera División, fue destituido luego de ocho partidos, en los que sumó dos victorias y seis derrotas, acumulando seis puntos de 24 posibles.

