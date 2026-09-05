Con una trayectoria que la convirtió en una de las figuras más reconocidas de la lucha libre femenil mexicana, Vaquerita atraviesa una nueva etapa llena de retos dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre.

La exgladiadora ha sabido adaptarse a su papel como réferi y, gracias a su experiencia sobre el cuadrilátero, se ha ganado la confianza de la empresa para formar parte de las funciones más importantes de las Amazonas del CMLL.

Sin embargo, sus aspiraciones no terminan ahí. Lejos de conformarse con lo conseguido hasta ahora en su carrera, Vaquerita mantiene intacto su deseo de seguir haciendo historia en la lucha libre.

Después de consolidarse como una de las réferis habituales en los combates femeniles, la exesteta tiene un nuevo objetivo en mente: abrirse paso en las luchas varoniles y demostrar que su capacidad para impartir justicia no distingue género ni escenario.

“Me gusta tener siempre una meta por la cual trabajar y levantarme cada día. Mi objetivo es que algún día Vaquerita pueda dirigir luchas de hombres en la Arena México; por eso trabajo y le echo muchas ganas. Creo que, fuera del cuadrilátero, lo más importante es la unión de mi familia, poder estar en casa y disfrutar cada momento en mi lugar seguro”, mencionó la encargada de mantener el orden dentro del ring.

Con el apoyo en casa de sus seres queridos, Vaquerita espera que esa oportunidad llegue pronto, recalcando que estará lista para hacer un gran trabajo y seguir abriendo camino para más mujeres réferis.

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“Llegará ese momento, sé que estaré lista y que debo hacerlo muy bien. Que más mujeres estén con nosotras depende de una buena actuación en esa ocasión”, concluyó.