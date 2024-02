Usher recuerda cuando fue invitado al Show de Mediotiempo del Super Bowl XLV, "casi pierdo la entrada"

En 2011, el célebre grupo Black Eyed Peas, fue quien llevó a cabo el Show de Medio Tiempo, uno de los invitados fue el mismísimo Usher. En conferencia de prensa, el artista recordó que atravesó un breve conflicto que pudo terminar en una tragedia.

Lee También DJ Tiësto anunció que ya no estará presente en el Super Bowl LVIII en Las Vegas

Durante el show del Super Bowl XLV, Will.I.Am empezó a interpretar el tema de "OMG", mientras que Usher descendía de una plataforma, en el momento de que bajó hasta el escenario, batalló un poco para desatorarse de la plataforma y comenzó a bailar.

“Mi mano se atoró en la cuerda, casi pierdo la entrada, y pensé: ¡Oh Dios mío, no dejes que esto falle y me haga algo!”, exclamó entre risas.

Lee También La NFL invitó al Super Bowl LVIII a maestra que enseña matemáticas con futbol americano

Más allá de eso, el artista atesora el momento debido a la atmósfera que se vivió alrededor de la presentación.

“Fue maravilloso estar frente a mucha gente y sentir la energía. Tanto que me apasionó demasiado la idea de llegar finalmente a este momento para el que me estoy preparando”, aseguró el intérprete de "My Boo".

Usher será el protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl LVIII, y será el primer artista independiente en llevar a cabo el reconocido show.