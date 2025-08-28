Una disciplina a la medida; el ‘Superman’ Vázquez combinará sus dos más grandes talentos en Rusia

En las competencias estatales en Jalisco hace poco más de 20 años figuraba un mismo nombre en disciplinas totalmente distintas. El niño José Manuel García Vázquez estaba registrado como patinador de velocidad, además de estar inscrito en peleas de boxeo amateur.

Con gran talento para ambas disciplinas, Vázquez eligió el pugilismo como su carrera. Los distintos giros de la vida lo tienen hoy a punto de explotar sus dos grandes talentos en el mismo escenario. Se trata del ICEFIGHT que transforma las populares pelas a puños en las canchas de hockey en un deporte profesional que se practica en la fría Rusia.

“Se unieron mis dos talentos, mis dos gustos”, revela Vázquez en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes. “Yo patino bastante desde niño, fui seleccionado de Jalisco para las Olimpiadas Nacionales en patinaje de velocidad y al mismo tiempo era seleccionado de boxeo. Curiosamente se unen las dos virtudes que Dios me permitió descubrir y las voy aprovechar, vamos a ganar en Rusia”, aseguró con confianza.

Las participaciones en ICEFIGHT también tienen la intención de apoyar las obras altruistas del Superman, que incluyen la creación de un gimnasio en Ciudad de México, así como su fundación que buscará apoyar a personas con necesidades y deportistas. Para buscar una victoria, y por ende, una remuneración económica mayor, Vázquez se prepara de manera profesional para su participación, aún sin fecha confirmada.

“El entrenamiento será diferente, vamos a trabajar muchos métodos de estabilidad y equilibrio. Nada del otro mundo, nada que no podamos lograr. Vamos a trabajar manopleando en el gimnasio con patines, va a estar interesante la dinámica”, concluyó.