UEFA avanza en la búsqueda de suspender a Israel por la guerra en Gaza

La UEFA se propone realizar pronto una votación para suspender a la federación de Israel debido a la guerra en Gaza, le informaron el jueves a The Associated Press personas familiarizadas con la propuesta.

Se espera que una mayoría dentro del comité ejecutivo de 20 miembros de la UEFA apoye cualquier votación a favor de suspender a los equipos israelíes de las competiciones internacionales, dijeron a AP dos fuentes bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del tema.

Tal medida impediría que los equipos nacionales y de clubes de Israel participen en competiciones internacionales, incluida la Copa del Mundo del próximo año. El selección masculino de Israel tiene previsto reanudar su campaña en las eliminatorias mundialistas de Europa en dos semanas con partidos fuera de casa contra Noruega e Italia.

No está claro si la FIFA apoyará la exclusión de Israel, dado el estrecho vínculo entre Gianni Infantino, máximo jerarca del ente rector del fútbol mundial, y el presidente estadounidense Donald Trump.

El apoyo de la administración Trump para asegurar la seguridad en el Mundial, y procesar visas para jugadores, dirigentes y potencialmente cientos de miles de fanáticos visitantes, se considera clave para que la FIFA pueda montar un torneo exitoso en Estados Unidos, Canadá y México el próximo año.

Un portavoz del Departamento de Estado dijo que intervendrán para frenar cualquier esfuerzo que intente vetar la presencia de Israel en el Mundial.

El Consejo de la FIFA se reunirá en Zúrich la próxima semana. El Consejo de 37 miembros incluye a ocho de la UEFA.

Los llamados para excluir a Israel del fútbol y otros deportes han aumentado en las últimas semanas en medio de un clamor por el costo humanitario de su campaña militar en Gaza. La semana pasada, el primer ministro español Pedro Sánchez dijo que Israel debería ser excluido de los eventos deportivos internacionales al igual que Rusia, que fue marginada después de su invasión a gran escala de Ucrania en 2022.