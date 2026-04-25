Ty France promete buscar otro jonron en el segundo juego de Padres vs D-Backs

La ofensiva de los Padres de San Diego despertó a tiempo en el arranque del México City Series y encontró en Ty France a su gran figura.

El primera base comandó la remontada con dos cuadrangulares, uno al inicio y otro al final, en el triunfo de 6-4 sobre los Arizona Diamondbacks y dejó claro que su poder no se quedará en un solo juego.

Tras el encuentro en el Estadio Alfredo Harp Helú, el estadounidense no ocultó sus intenciones para el segundo compromiso de la serie.

"Lo voy a intentar, trataré de batear largo y tomar buenos batazos y tener otro buen resultado ", afirmó con determinación al término del duelo.

Lee también Padres remontan para vencer 6-4 a D-Backs y arman una fiesta en la CDMX

¡Buscará otro cuadrangular! ⚾️🔥



El primera base Ty France afirmó que intentará pegar otro jonrón en el segundo juego entre Padres vs D-Backs, luego del par de este sábado pic.twitter.com/FqczP6PTHT — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 26, 2026

France no solo destacó por su producción, también por su rápida adaptación a las condiciones de la Ciudad de México.

La altitud volvió a ser factor y el propio pelotero reconoció que supo leerla desde temprano. "Desde el segundo jonron pude averiguar como es la altura en la Ciudad de México, de hecho, desde la práctica de bateo nos dimos cuenta cuánto afecta", explicó.

El inicialista inauguró su cuenta personal en la quinta entrada con un jonrón solitario que marcó el inicio de la reacción de los Frailes. Más tarde, en la novena, repitió la dosis con otro batazo de cuatro esquinas que aseguró la sexta carrera para su equipo y sentenció la pizarra

El respaldo ofensivo también llegó desde el madero de Gavin Sheets, quien aportó con un imparable, una carrera anotada y dos impulsadas. El designado vivió una noche especial con la afición mexicana. "Ha sido muy especial la fanaticada coreando mi nombre, no me lo esperaba. Y que estuviera Rey Mysterio tampoco me lo esperaba y fue grandioso", comentó.

Lee también Llegada de Justin Turner a Toros de Tijuana impactó más de lo esperado: Omar Canizales

Craig Stammen, manager de San Diego, destacó la capacidad de reacción de su equipo y subrayó el aporte del cerrador Mason Miller, a quien calificó como pieza clave. "Mason Miller es uno de los mejores lanzadores de la Liga. Además de que es una gran persona con mucha personalidad y clave en el Clubhouse", señaló.

El ambiente en la capital mexicana también dejó huella en el conjunto californiano. "No sé si llegarán aficionados desde San Diego, pero sí se podría decir que México es como nuestra segunda casa", apuntó el piloto.