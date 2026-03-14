Tras ganar el Clásico Tapatío, Chivas tiene “fácil” prueba frente a Santos Laguna

Chivas recibirá a Santos Laguna en un duelo en el que en un lado aparece un equipo que pelea por la cima del campeonato, mientras que del otro está un conjunto que lucha por salir del abismo.

El Rebaño llega a este compromiso con la motivación a tope, tras imponerse en el Clásico tapatío. La victoria de 1-2 sobre Atlas no sólo significó orgullo para su afición, también permitió al conjunto rojiblanco recuperar confianza luego de las derrotas frente a Cruz Azul y Toluca.

El equipo rojiblanco ocupa actualmente el tercer lugar de la tabla general, con 21 puntos de 27 posibles. Su balance hasta ahora refleja una campaña sólida: siete triunfos, ningún empate y apenas dos derrotas. Además, los de Gabriel Milito aún tienen pendiente el partido correspondiente a la jornada 9 frente al León, lo que abre la posibilidad de acercarse aún más a los líderes.

Del otro lado aparece un Santos que vive una realidad completamente distinta. El conjunto lagunero ocupa el último lugar general, con apenas cinco puntos luego de 10 jornadas disputadas. Su registro: una victoria, dos empates y siete derrotas.

A pesar de ese panorama, el equipo de Torreón llega con un pequeño impulso anímico, luego de haber conseguido una victoria en su partido más reciente frente a Tijuana.

Más allá del contraste en la tabla, el historial reciente entre ambos equipos muestra un balance parejo. En los últimos cinco partidos cada club suma dos victorias, además de un empate.