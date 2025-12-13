Toluca vs Tigres: ¿Cuántas finales han perdido los Diablos Rojos en el Estadio Nemesio Diez?

En mayo, los Diablos Rojos de Toluca rompieron con una sequía de quince años sin títulos. El “Turco” Mohamed dirigió a la escuadra escarlata hasta su onceava estrella en el futbol mexicano, dándole fin al dominio que las Águilas del América construyeron en un periodo de casi dos años.

Siete meses después, Toluca sueña con el bicampeonato. Sin embargo, para concretarlo, deberá superar a Tigres en la Gran Final del Apertura 2025. En el partido de ida, el equipo regiomontano se llevó la victoria (1-0) gracias a un solitario gol de Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina.

Pese a que el vigente monarca se proclamó campeón en la Bombonera lo cierto es que, hasta antes del Clausura 2025, la escuadra escarlata sufrió en las finales que se han celebrado en “El Infierno”.

Toluca cargó con una “maldición” en el Estadio Nemesio Díez después de que, en el 2003, se impuso ante Morelia en la Copa de Campeones de la Concacaf. Posteriormente, los Diablos Rojos disputaron ocho duelos en casa —uno de ellos por la Concacaf— sin conocer la victoria en noventa minutos de juego, solo por marcador global o en tanda de penales.

En el Apertura 2005 —ante los Rayados de Monterrey— vivieron un empate, mientras que en el Apertura 2008 sufrieron una derrota ante Cruz Azul. Y en el Bicentenario 2010, igualaron el marcador ante Santos Laguna. En los tres torneos, se apropiaron de la corona, pero sin ganar en casa.

Por otra parte, la escuadra escarlata cayó ante su afición en el Apertura 2006 contra Chivas, el Apertura 2012 ante Tijuana, el Clausura 2018 ante Santos Laguna y el Apertura 2022 ante Pachuca.

Mientras que, en la Copa de Campeones de la Concacaf 2014-15, dejaron escapar el título ante Cruz Azul.

Toluca y Tigres, durante la Final de Ida del Apertura 2025 - Foto: Imago7

¿A qué hora y por dónde se podrá ver la Gran Final del Apertura 2025 de la Liga MX?

Domingo, 14 de noviembre

Toluca vs Tigres | 19:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium, Canal 5, Azteca 7, FOX, FOX One y Tubi.

