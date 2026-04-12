Toluca vs Atlético de San Luis - EN VIVO - Jornada 14 del Clausura 2026

La jornada 14 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX llega a su fin con el duelo entre el Toluca y el Atlético de San Luis en el estadio Nemesio Diez.

El bicampeón vigente del futbol mexicano llega a este partido ubicado en el quinto lugar con 26 puntos, pero apunta a una victoria que los lleve al segundo lugar de la tabla de posiciones, mientras los potosinos, que están en el puesto 15 con 14 unidades, quieren acercarse a la zona de clasificación.

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El dominio del Toluca sobre el Atlético de San Luis es apabullante. Los Diablos tienen seis victorias en los últimos seis antecedentes y por el presente de cada uno, esa racha podría estirarse esta noche.

A continuación, les pasamos el minuto a minuto del partido para que no se pierdan las acciones más destacadas.

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Toluca vs Atlético de San Luis - MINUTO A MINUTO