Tim Tawa afirmó que nunca olvidará su experiencia en México tras su Grand Slam con los D-Backs

Tim Tawa llegó a la Ciudad de México sin pensar que al término del fin de semana sería uno de los protagonistas del México City Series. El primera base de los D-Backs se convirtió en el jugador más valioso del segundo duelo de la serie tras pegar un Grand Slam que guió la remontada de Arizona.

Fue en la séptima entrada del duelo cuando el inicialista tomó su madero y se enfocó para pegarle sólido a la esférica y mandarla del otro lado, empujando a sus compañeros José Fernández, Nolan Arenado y el mexicoamericano Alek Thomas.

Por ello, al término del partido, Tawa agradeció por la oportunidad de vivir esta experiencia, la cual afirmó nunca olvidará.

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"Muy agradecido por ser parte de esto, hablaba con mis coaches que nunca había entrado aquí y son experiencias que nunca voy a olvidar, son cosas que te brinda tu carrera de jugar en distintos lugares", expresó el 1B al reconocer que al inicio pensó que su batazo sería un imparable.

"Fue muy padre, en principio pensaba que era doble... hablaba con mis compañeros que quizás maté el rally porque detrás venía Vargas que estaba encendido", dijo Tim Tawa tras su Grand Slam en el México City Series.

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Ildemaro Vargas se mostró contento de vivir esta experiencia en México

Precisamente, Ildemaro Vargas, segunda base de Arizona también dedicó algunas impresiones sobre su visita a la CDMX.

"Me sentí como en casa, me sentí en Venezuela, con la comunidad latina y muy contento de poder vivir esto en México", explicó el segunda base, quien también tuvo un papel protagonista con tres carreras, un homerun y cuatro impulsadas.

"Y tengo muy buenos amigos aqui en México, jugando con Diablos Rojos y siempre me dicen lo bonito que es, la fanaticada siempre aguerrida y vivirlo es una experiencia también bonita", agregó.

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