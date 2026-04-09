Tigres vs Seattle Sounders - EN VIVO - Ida de Cuartos de Final - Concacaf Champions Cup

Este miércoles, “El Volcán” se encenderá con la Copa de Campeones de la Concacaf, donde Tigres y Seattle Sounders se enfrentarán en la Ida de los Cuartos de Final.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Universitario en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Mismo que se podrá ver a través de la señal de FOX+ y FOX One.

Universal Deportes 06:31 PM Alineaciones confirmadas para el partido

👥 ¡Listo el XI titular que saltará a la cancha para la ida de Cuartos de Final de @TheChampions! 🐯 pic.twitter.com/MbCOwNy6Dh — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) April 9, 2026

Universal Deportes 05:52 PM Seattle Sounders ya se encuentran en "El Volcán"

On location 🚌 pic.twitter.com/ddF1DPMEMh — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) April 8, 2026

¿Cómo llega Tigres a los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup?

Bajo las riendas del estratega Guido Pizarro, los Tigres llegarán a los Cuartos de Final desde el octavo lugar de la tabla general del Clausura 2026 de la Liga MX. Mientras que, en contraste, los Seattle Sounders ocupan el quinto lugar de la Conferencia Oeste de la MLS.

Los Tigres llegarán a este encuentro después de haber superado al Cincinnati FC. Asimismo, los Seattle Sounders avanzaron a esta instancia tras eliminar a los Vancouver Whitecaps.

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