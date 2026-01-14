Más Información

Resultado: Cruz Azul vence al Atlas en su debut como local en el estadio Cuauhtémoc

América vs Atlético de San Luis: EN VIVO - Jornada 2 del Clausura 2026

Querétaro vs Tijuana: EN VIVO - Jornada 2 del Clausura 2026

Tigres vs Pumas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 14 de enero

La Serie del Caribe servirá como prueba para Jalisco previo a la Copa del Mundo

La actividad del Clausura 2025 de la Liga MX en su jornada dos cierra esta noche en el Estadio Universitario de Monterrey, inmueble que recibe uno de los juegos más atractivos de la fecha: Tigres ante Pumas.

Tigres regresa a casa con el ánimo en alto después de arrancar el torneo con una victoria (2-1) sobre Atlético de San Luis, impulsados por un doblete de Marcelo Flores.

Este miércoles retomarán el ritmo en el Estadio Universitario, donde mantienen un formidable respaldo local y buscarán consolidarse en la parte alta de la tabla desde temprano.

Enfrente tendrán a Pumas, que viene de un empate (1-1) contra Querétaro en su debut en Ciudad Universitaria, los auriazules mostraron solidez defensiva pero perdieron la capacidad ofensiva en los tramos finales para dejar en su afición un mal sabor de boca.

Horario y canales para ver EN VIVO

