Tigres vs Cruz Azul: Horario y canales para ver EN VIVO el partido de la Jornada 12 en la Liga MX, HOY, sábado 4 de octubre

Tigres y Cruz Azul se enfrentarán este sábado en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Felinos y celestes buscarán acercarse a la cima de la tabla en el presente torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

LLEGAMOS A MONTERREY 🛬💙 pic.twitter.com/fYQzqTRZoX — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 4, 2025

El cuadro neoleonense tiene dos victorias consecutivas en las más recientes visitas de la Máquina al Volcán. Tigres no cae en su estadio ante Cruz Azul desde julio del 2022 cuando un joven Santiago Giménez sentenció el juego con un gol de penalti en el tiempo añadido del segundo tiempo.

En lo que respecta al presente torneo, el conjunto celeste — dirigido por Nicolás Larcamón — perdió el invicto ante Xolos de Tijuana el pasado domingo en Ciudad Universitaria. Tigres, por su parte, suma siete juegos sin conocer la derrota.

Este sábado chocarán dos clubes contendientes en la Liga MX en donde los felinos buscarán hacer valer su condición de local para dar un golpe de autoridad en el Apertura 2025.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el partido entre Tigres y Cruz Azul este sábado 4 de octubre?

El choque entre Tigres y Cruz Azul será transmitido en vivo por televisión abierta a través de la señal de Azteca Deportes.

Tigres vs Cruz Azul