Tigres y América se miden en un vibrante juego correspondiente a la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX. El Volcán será el reciento para acoger este emocionante duelo, que se coloca como el más atractivo de la fecha sabatina.

El cuadro universitario arriba a este duelo con el cartel de favorito, pues la jornada pasada golearon 7-0 al Puebla, y también por el extraordinario momento que viven, en especial Ángel Correa.

Tigres es la mejor ofensiva del torneo con 12 goles y la mejor defensa con solamente tres goles en contra. Los felinos buscan la victoria para seguir alargando la racha del América de no ganar en el Estadio Universitario.

Por su parte, América llega con mucha incertidumbre, a pesar de ser uno de los equipos invictos en el Apertura 2025. Las Águilas de Jardine están batallando para volver a su mejor forma, algo que preocupa y coloca en el limbo el proyecto del brasileño.

"Tigres es un gran rival, pero eso no deja de lado el equipo que somos. Eso es algo importante para que nosotros vayamos a buscar una victoria allá, todos estamos mentalizados y queremos [los tres puntos]", aseguró Erick Sánchez previo enfrentar a los felinos.

Los de Coapa no van a contar con Henry Martín, ya que el delantero no hizo el viaje a Monterrey por problemas musculares.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Tigres vs América?

Para este duelo, los aficionados de ambas escuadras podrán seguir la actividad en televisión abierta, una gran noticia para ellos.