Tigres se impone al León en su visita al Nou Camp

¿Qué dijo el América sobre la situación de racismo que sufrió la familia de Allan Saint-Maximin?

Chivas conquista los mejores MEMES tras sumar su cuarto triunfo consecutivo

Atlas sufre para derrotar al Mazatlán y se mantiene en la parte alta de la clasificación

Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin se despiden del América, ¿Qué pasó en Coapa?

Extraordinario triunfo para Tigres. León recibió este sábado a los regiomontanos, quienes sacaron tres puntos de oro en su visita a Guanajuato para sumar dos triunfos en lo que va del

En la primera mitad se registraron unas cuantas llegadas por parte de ambas escuadras, pero ninguna logró romper el 0-0 que se reflejaba en

Díber Cambindo e Ismael Díaz fueron los más punzantes por parte del León; mientras que Tigres encontró en su basta calidad en la ofensiva a sus hombres de peligro: Marcelo Flores, Juan Brunetta y Diego Lainez buscaron romper el cerrojo defensivo.

Aunque la primera parte no dejó goles, sí dejó un grato sabor de boca para los asistentes y televidentes.

El segundo tiempo comenzó de gran manera para los visitantes, quienes aprovecharon la presión alta del cuadro local para organizar un gran contragolpe, que terminó capitalizando Marcelo Flores con una definición exquisita al minuto 49.

Para el minuto 53, Tigres consiguió su segundo tanto del juego. Diego Lainez recibió el esférico a metros de la medialuna, avanzó unos metros, pero al quedarle a su pierna derecha, giró sobre su propio eje para quedar a su perfil izquierdo y sacar un potente disparo que terminó al fondo de la red. Un auténtico golazo.

Seis minutos más tarde, al 59, los Esmeraldas descontaron. Una combinación entre Fernando Beltrán y Díber Cambindo acercaron a los locales en el marcador. Pese a estar buscando el empate, los Panzas Verdes no lograron conseguirlo.

En el minuto 90+7, André-Pierre Gignac se fue expulsado por segunda amarilla, siendo esta su primera expulsión desde que juega para Tigres.

León tiene cuatro puntos y se ubica en la decimosegunda posición. Los regiomontanos son séptimos con siete unidades.

