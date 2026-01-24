Tigres ficha a Emma Watson; será refuerzo para el Clausura 2026

Las “Amazonas” de Tigres, campeonas del balompié mexicano femenil, se reforzarán este Clausura 2026 con la mediocampista Emma Watson, procedente del Manchester United de la Women's Super League de Inglaterra.

A través de redes sociales, la escuadra regiomontana bromeó con la similitud de nombre entre la jugadora escocesa y la actriz británica, Emma Watson, quien interpretó a Hermione Granger en la serie cinematográfica de Harry Potter: “Qué inicie la magia”, se lee en el posteo que anuncia la llegada de la futbolista.

La mediocampista jugará de préstamo hasta el final del torneo, según lo confirmó el Manchester United Femenil. De acuerdo al entrenador del equipo, Marc Skinner, ésta será una oportunidad para que Watson gane experiencia en el futbol internacional.

“Esta es una experiencia diferente para Emma, ​​que también la ayudará a crecer”, sentenció el estratega.

En el actual torneo de la Liga MX Femenil, las “Amazonas” de Tigres lucharán por proteger su corona. Misma que conquistaron después de derrotar a las “Águilas” del América en el pasado Apertura 2025.

De momento, en la búsqueda de su octava estrella, el equipo regiomontano ocupa el noveno lugar de la tabla general con dos victorias y una derrota.

¿Cuándo será el próximo partido de Tigres en la Liga MX Femenil?

Sábado, 24 de febrero

Tigres vs Atlas | 20:06 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One y Tubi.

