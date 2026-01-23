Julián Quiñones, a un gol de alcanzar a Cristiano Ronaldo en la tabla de goleo

Julián Quiñones sigue encendido en la Liga Profesional de Arabia Saudita. Luego de su doblete del jueves con el Al Qadsiah, se puso a un gol del portugués Cristiano Ronaldo.

El atacante mexicano anotó los dos goles de la victoria (37' y 59') contra el Al Ittihad y llegó a 15 dianas, mientras que CR7 sigue en lo alto de la tabla con 16 anotaciones.

El exjugador de las Águilas del América suma esa cifra en 13 apariciones con el cuadro rojo, además, ha colaborado con una asistencia; el astro de Portugal suma el mismo número de pases, pero tres duelos más que Quiñones.

La Pantera sigue en busca de un lugar en la Selección Mexicana de Javier Aguirre para subirse al próximo Mundial 2026. A pesar de sus números, el delantero del Al-Qadsiah no ha sido un titular recurrente del Vasco.

El próximo partido de Julián será el domingo frente al Al-Najma SC; el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se presenta el lunes 26 de enero contra el Al-Taawon.

Roger Martínez, otro ex de la Liga MX en la disputa

El delantero colombiano, ex del América, Roger Martínez, también aparece en el Top 3 de goleadores de la Pro League Saudi.

El atacante del Al-Taawoun suma 14 goles y dos asistencias en 16 partidos con su club.

