Tiago Volpi lanza duro mensaje sobre la Selección Mexicana: “No hace falta naturalizar porteros”

Tiago Volpi ha iniciado su proceso de naturalización, “quiero ser uno de ustedes, quiero ser mexicano”, dice el portero del Toluca.

De inmediato se comenzó a especular que si ese movimiento era para jugar por la Selección Mexicana, ahora que se acerca el Mundial del 2026, pero el brasileño lo ha vuelto a sentenciar: “No me interesa jugar por México”.

El guardameta de los Diablos Rojos del Toluca reitera que en su proyecto de vida no está el vestir la camiseta de una selección que no sea la de su país, además de que asegura que en esa posición el Tricolor no necesita “refuerzos”.

“He hablado sobre ese tema dos o tres veces, tengo en proceso de naturalización caminando, ya llevo seis años en México, tengo una hija mexicana, negocios y claro que me gustaría ser mexicano, ser parte de todos ustedes que me han tratado muy bien”, mencionó en entrevista a Claro Sports.

Pero no se naturaliza para estar en el equipo nacional mexicano: “si hay una posición que no necesita de naturalizados, esa es la posición de porteros… Los respeto a mis colegas mexicanos y los aprecio”.

Tiago Volpi en entrenamiento - Foto: Toluca

Para el brasileño hay un ícono en México que debe de ser respetado: “Critican muy exageradamente con un ícono como lo es (Memo) Ochoa quien siempre que se pone la playera ha dejado todo por la Selección”.

Además del veterano portero, Tiago Volpi piensa que hay buena generación de porteros nacionales con vistas a futuro: “Viene una generación muy importante. (Luis Ángel) Malagón desde que llegó al América ha crecido muchísimo. Julio (González) me gusta mucho, también está el portero Fernando Tapia de Querétaro quien es muy joven pero tiene una proyección muy grande”.

Así que reitera que la Selección Mexicana con todo y su crisis: “No necesita naturalizados en la portería, hay gente muy capaz”.