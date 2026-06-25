La audiencia televisiva volvió a dar nota, ahora por el encuentro entre las selecciones de Chequia y México, marcando un nuevo récord de 51 millones de personas. TelevisaUnivision transmitió el partido por sus canales 5 y 9, más su servicio de streaming ViX, sumando 30.4 millones de personas, en tv abierta 24.8 millones y 5.6 millones en ViX.

Las cifras de televisión las registra la agencia independiente Alianza para la Calidad de la Medición Multimedia A.C. (ACAM) y de ellas se desprende que la televisora de San Ángel supera a su competencia por 18% en televisión abierta.

Con estos datos, la audiencia mexicana sigue demostrando un creciente interés en los encuentros de la Selección Mexicana en esta Copa Mundial de la FIFA 2026, mucho más que lo registrado en la pasada edición de Copa del Mundo en Qatar.

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