Supernova Strikers; el CMB respalda el evento que une boxeo y entretenimiento digital

El boxeo y el entretenimiento digital se dan la mano. El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) confirmó su respaldo al evento Supernova Strikers, que se celebrará el próximo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Ese evento reúne a creadores de contenido, actores, cantantes e influencers que dejaron su rutina diaria para entrenar como verdaderos boxeadores. Aunque amateurs, todos se han tomado la preparación con disciplina y respeto por el ring.

Algunos de los personajes famosos que subirán al ring se encuentran Gala Montes, Alana Flores, Escorpión Dorado, Franco Escamilla, Milica, Mercedes Roa, Mario Bautista, entre otros.

Con la llegada del CMB, Supernova Strikers gana credibilidad, respeto y seriedad. La organización reconoció que este tipo de iniciativas ayudan a conectar el boxeo con nuevas generaciones y expanden el alcance del deporte.

El WBC destaca el valor de fusionar el entretenimiento con la esencia del boxeo, le esfuerzo, la constancia y el combate. Para la organización, el boxeo no es un juego, por eso es clave contar con supervisión profesional.

Las peleas de exhibición estarán avaladas por la Comisión de Box de la CDMX, que exigirá exámenes médicos, alta médica y árbitros de primer nivel. Todo esto para garantizar la seguridad de los participantes.

El evento promete espectáculo, pero también responsabilidad. Por eso el CMB aportará su experiencia para que Supernova Strikers cumpla con los estándares del boxeo profesional, sin perder su toque innovador.

Con el respaldo del CMB, Supernova Strikers se perfila como un nuevo fenómeno del deporte y el entretenimiento, donde las redes sociales y el boxeo se encuentran en un mismo cuadrilátero.