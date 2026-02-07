Super Bowl LX: Los MEMES le "ganan" a los New England Patriots y Seattle Seahawks

Mientras la tarde cae en el Levi's Stadium de Santa Clara, San Francisco, los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle se enfrentarán en el Super Bowl LX. Un encuentro histórico que definirá al nuevo monarca de la NFL, después de que las Eagles de Filadelfia quedaran eliminadas en la Ronda de Comodines y concluyeran la defensa de su título.

En el espectáculo de medio tiempo, el cantante puertorriqueño Bad Bunny encenderá la bahía de San Francisco. Un show que llegará después de que, en el 2025, el rapero Kendrick Lamar prendiera la pasada edición del Super Bowl.

La expectativa se mantiene alta. No solo por la anticipación que genera el espectáculo de Bad Bunny, sino porque Green Day tocará en la ceremonia de apertura y Charlie Puth cantará el himno nacional estadounidense. Además de que el duelo evoca a la nostalgia, ya que un escenario similar se vivió en el 2015, cuando los Patriots —todavía con Tom Brady como su quarterback— levantaron el trofeo Vince Lombardi, tras derrotar a los Seahawks.

Todo se definirá este domingo, 8 de febrero, a partir de las 17:30 de la tarde (en tiempo del centro de México).

Sin embargo, desde antes de que empiece la acción en el Levi's Stadium, la respuesta en redes sociales ya comenzó a movilizarse. No es secreto que el Super Bowl reúne un público que va más allá de Estados Unidos, juntando a millones de televidentes que miran el gran partido desde la distancia.

Estos son los novatos de los Patriots y de los Seahawks que podrían marcar la diferencia en el Super Bowl LX / FOTO: ESPECIAL

Así se ha dado la respuesta en redes sociales, antes del Super Bowl LX

En X, antes Twitter, así han reaccionado los aficionados de la NFL. El panorama digital está dividido entre personas que quieren que los Patriots triunfen nuevamente, así como seguidores que desean el campeonato de los Seahawks.

Bad Bunny va a estar cantando en el medio tiempo del Super Bowl “LA MuDANZA” y cuando llegue a la parte que dice “Lugia, Ho-oh, cabron yo soy legendario” saldrá Jigglypuff volando acompañándole en los coros 👏👏👏👏 Excelente colaboración https://t.co/U0OUb8D0Hj — Pokédex Obscura (@pokedexobscura) February 5, 2026

Al primer Superbowl que me tocará ir me toca ver a Bad Bunny y a los Patriots.

pic.twitter.com/J4DYl4dCie — Daniel (@daarceg) January 25, 2026

Domingo de Súper Bowl y livery de Cadillac, la vida es buena ✨



pic.twitter.com/ZTJ5VLc6Xg — Andrea Ale (@_turnright_) February 6, 2026

The scary rebuild the Patriots went through to get back to the Super Bowl pic.twitter.com/fKL9rdM9ik — NFL Memes (@NFLHateMemes) January 25, 2026