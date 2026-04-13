Super Bowl 2027: ¿Qué artistas podrían cantar en el medio tiempo?

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todavía está a meses de arrancar, pero desde ahora comienzan a circular rumores sobre los artistas que podrían estar presentes en el medio tiempo del Super Bowl 2027.

En este 2026, Bad Bunny se convirtió en el encargado de poner a bailar a millones de aficionados de todo el mundo con su energético show, el cual generó un sinfín de opiniones divididas, especialmente en Estados Unidos por tratarse de un artista latino.

Para el Super Bowl LXI el escenario elegido es el SoFi Stadium en Los Ángeles en Inglewood, California. Curiosamente, en el 2027 este partido será el 14 de febrero, que coincide con el Día del Amor y de la Amistad.

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¿Quiénes podrían cantar en el medio tiempo del Super Bowl 2027?

Desde hace un par de años, Taylor Swift se ha colocado como la gran candidata a estar en el escenario durante el medio tiempo del magno evento de la NFL, pero en ninguna de las ocasiones se ha consolidado esa apuesta.

El tema que lleva el nombre de la actriz de Cleopatra es el tercer sencillo del nuevo álbum de Taylor Swift. Foto: Instagram
El tema que lleva el nombre de la actriz de Cleopatra es el tercer sencillo del nuevo álbum de Taylor Swift. Foto: Instagram

Para sorpresa de nadie, la famosa cantautora estadounidense vuelve a ser una de las más impulsadas por la afición para estar ahí.

Los Backstreet Boys ya expresaron su deseo de estar en el descanso del Super Bowl LXI. "¿Qué les parece? Backstreet Boys: Medio Tiempo del Super Bowl 2027", preguntó AJ Mclean al público durante su concierto en el Las Vegas Sphere el pasado 11 de febrero.

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BTS es uno de los nombres que también suenan como un gran candidato, ya que son la banda más popular del momento y cuentan con una estupenda base de fanáticos que alcanzan todos los rincones del mundo.

De momento, no hay ningún anuncio oficial sobre quién podría aparecer en el medio tiempo del Super Bowl LXI.

SWIMSIDE celebra el lanzamiento del quinto álbum del grupo de K-pop surcoreano. Foto: Instagram oficial de BTS.
SWIMSIDE celebra el lanzamiento del quinto álbum del grupo de K-pop surcoreano. Foto: Instagram oficial de BTS.

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