Sultanes destroza a Diablos Rojos Femenil para conquistar la Serie de la Reina 2026

La tercera fue la vencida. Sultanes consiguió su primera corona en la Liga Mexicana de Softbol al derrotar 12-1 a Diablos Rojos en el Juego 4 de la Serie de la Reina en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Dos veces se les había negado el campeonato, el año pasado fueron las escarlatas quienes las privaron de ese objetivo, y ahora se desquitaron a lo grande frente las capitalinas.

No fue en su casa ni con su gente, pero las regiomontanas salieron motivadas como si estuvieran en Monterrey. Riley Howe le dio la bienvenida a Hoover con un cuadrangular solitario para la primera carrera de la tarde.

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El bateo visitante no descansó y para la segunda entrada continuaron el daño. En ese segundo rollo hubo errores defensivos que abrieron la puerta a dos carreras extras, luego del relevo de Yilian Tornés que salió limpia con la casa llena.

Diablos no prendía el bateo y solamente observaban los macanazos rivales

En el tercer capítulo Sultanes timbró dos veces el Home para colocar un 5-0 en la pizarra. En la baja de la misma, Jazmyn Jackson y Janae Jefferson conectaron sencillos, pero los bates siguientes no lograron aprovechar las mujeres en base.

Riley Howe abrió la cuarta entrada con un triple, la defensa escarlata buscó el out en la tercera, pero el lanzamiento fue erróneo y la jardinera llegó a Home. El capítulo cerró con un 7-0.

Después de cinco entradas, Diablos logró deje en cero a Sultanes. Jazmyn Jackson se voló la barda para encontrar la primera carrera de las escarlatas y hacerse presente en el marcador.

La pesadilla se hizo presente en la sexta alta. Baylee Klinger desapareció la pelota, remolcando a Howe y a Piña al plato. Turnos más tardes entraron dos más para poner un escandaloso 12-1.

Diablos le puso fin a su temporada con una derrota estrepitosa y Sultanes coronaron una gran campaña en patio ajeno.