Pumas venció al América en la Sub 21 y así fue su picante celebración en el Clásico Capitalino

Bien dicen que la verdadera rivalidad entre Pumas y América comienza desde las Fuerzas Básicas y el choque de esta mañana en La Cantera no fue la excepción.

Los universitarios y Águilas se enfrentaron en la categoría Sub 21 y fueron los felinos quienes se alzaron con la victoria (1-0) en las instalaciones auriazules.

Santiago López fue el autor del único gol de la victoria felina al minuto 9 del encuentro. Con esto, los Pumas llegaron a 15 puntos y se encuentran en la posición 14.

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Los Azulcrema se quedaron momentáneamente en el cuarto puesto con 21 unidades. Dejaron escapar la posibilidad del liderato.

Pero más allá de las victoria, los Pumas demostraron por qué esta rivalidad del Clásico Capitalino comienza desde categorías inferiores.

Al término del partido, los juveniles del Club Universidad posaron en una foto grupal con celebraciones como las de Henry Martín, actual capitán del América o del histórico Cuauhtémoc Blanco.

Ya es común que los jugadores de burlen de sus rivales con festejos que se hacen en Primera División.

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