El Guadalajara tiene una complicada visita esta noche frente a los Rayados de Monterrey, en actividad de la Jornada 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Luego de su triunfo a media semana frente al León, las Chivas regreso a la cima del certamen y ahorita posee el primer lugar con 27 puntos; Cruz Azul quedó segundo tras su empate contra Mazatlán FC, pero Toluca viene detrás con 25 unidades.

El Rebaño sabe lo que es ganar en el Gigante de Acero y hoy quiere mantener su buen ritmo frente a los regiomontanos que no viven su mejor momento en el actual certamen.

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Eliminados de la Copa de Campeones de la Concacaf y con dos duelos seguidos sin ganar en el torneo local, el equipo de Monterrey quiere volver al camino de la victoria ante su afición.

El Clausura 2026 entra en su último tercio de la fase regular y ahora todos quieren afianzar un lugar en los ocho lugares que otorgan un boleto a la Liguilla del futbol mexicano.

¿Cuándo y dónde ver el Monterrey vs Chivas?

Las Chivas quieren alcanzar la décima victoria y mantener su liderato, mismo que acechan los Diablos Rojos de Toluca y Cruz Azul.

Fecha: Sábado 21 de marzo

Horario: 19:05

Transmisión: Canal 5, TUDN, Layvtime YouTube y ViX Premium

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