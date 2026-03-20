Sultanes derrota a Diablos Rojos en el Juego 3 de la Serie de la Reina

Sultanes se coloca a una victoria del título, luego de vencer 8-7 a Diablos Rojos Femenil en el Juego 3 de la Serie de la Reina en un duelo lleno de emociones.

La labor de Yilian Tornes comenzó complicada en la primera entrada. La lanzadora de Diablos golpeó a Morgan Howe y le permitió avanzar a primera base; Baylee Klinger pegó un imparable para impulsar a su compañera y abrir la cuenta de Sultanes. Parecía que el desenlace del capítulo se complicaría para la cubana, pero supo mantener la calma y cerró sin más daño el primer rollo.

Katerina Kindermannová estuvo espectacular en el plato de lanzamiento para las Sultanes, ya que logró controlar a la ofensiva escarlata, aunque permitió embasarse a Jazmyn Jackson por golpearla.

Lee también Benjamín Gil hace un llamado a México: No pido que dejen de ver futbol, pido que volteen al beisbol

¡Poco a poco! 👀



La afición de Diablos Rojos comienza a llegar al Estadio Alfredo Harp Helú para el Juego 3 de la Serie de la Reina frente Sultanes. 🥎



La serie se encuentra empatada 1-1. pic.twitter.com/ZXy7r9yCve — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 20, 2026

Para la segunda entrada, ambas ofensivas se fueron retiradas en orden. Para la tercera alta, la defensa pinga repitió la dosis y volvió a sacar a las tres bateadoras que saltaron al plato.

Jazmyn Jackson levantó a la afición con un imparable por el central, el primer hit de las escarlatas en la noche. La jardinera de Diablos solamente llegó a segunda y ahí se quedó.

Diablos despertó en la cuarta entrada con un vendaval de cinco carreras para darle la vuelta al marcador. Primero fue el imparable de Jackson, le siguió otro de Zayas al central y un pasaporte a Cecchetti puso en aprietos a Kindermannová que tenía casa llena.

Un hit de Guerrero impulsó a Jackson a Home y un error en el lanzamiento al plato permitió la llegada de Zayas para el 1-2 a favor de Diablos. Con casa llena, la italiana Cecchetti timbró para la tercera carrera y Elizabeth Robert se encargó de impulsar otras dos para poner el partido 1-5.

La respuesta de Sultanes llegó de inmediato. Howe avanzó a primera al recibir base por bolas, para después llegar a Home impulsada por Klinger y acercarse a Diablos.

En la sexta alta, Van Gurp arrancó la ofensiva volándose la barda para entrar en solitario al Home (3-5). Tras ese bambinazo, Hoover entró para intentar sacar la entrada sin mayor daño, pero la tarea fue complicada.

Lee también Llegar a Grandes Ligas, el gran objetivo de Benjamín Gil

Sultanes derrota a Diablos Rojos en el Juego 3 de la Serie de la Reina - Foto: Cortesía

La ofensiva de Sultanes se enchufó a lo grande en este capítulo. Un doblete de Nalleli López arrastró a Rosa del Castillo para el plato inicial y en la pizarra se dibujó un 4-5. El empate cayó por la decisión de Jefferson de buscar el out en primera que permitió la llegada de Lucía Merino para al Home (5-5).

Un cuadrangular de dos carreras de Klinger le dio la vuelta al partido y Hoover seguía sufriendo en el plato de lanzamiento. La entrada terminó con un 8-5 para Sultanes.

Pese a recibir ocho carreras en el capítulo, la ofensiva capitalina saltó al plato con la misión de recortar distancia. Jefferson pegó un sencillo para encender la chispa. Elizabeth Robert desató la emoción con un cuadrangular de dos carreras que colocó el partido 8-7, para buscar un emocionante final.

Pese a la ilusión de la afición escarlata, las suyas no pudieron responder en la séptima baja y se quedaron con la derrota.