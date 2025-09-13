Serie del Rey: Horario y canales para ver EN VIVO el Juego 3 entre Diablos y Charros; hoy, sábado 13 de septiembre

A Benjamín Gil ni siquiera dos derrotas consecutivas le arrebatan la confianza en sus Charros de Jalisco. El mánager mexicano no titubea al asegurar que aún con la desventaja de dos juegos que enfrentan, vencerán a los Diablos Rojos del México en la Serie del Rey.

“Somos mejor equipo y vamos a ganar”, dijo Gil tras el escandaloso 12-1 que los escarlatas le propinaron a la novena tapatía en el segundo duelo de la serie por el título de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

“Se supone que en Playoffs el equipo de casa debe de ganar sus dos juegos. Lo único que esto me deja es que desafortunadamente no nos vamos a poder coronar frente a nuestra afición, lo vamos a hacer aquí [Ciudad de México]”, añadió con total confianza.

A Benjamín Gil lo motiva la manera en la que sus Charros llegaron a la edición 2025 de la Serie del Rey en una postemporada en donde tuvieron que superar distintas adversidades. Sin embargo, aunque la confianza del timonel es grande, los números no están de su lado... Jalisco tiene marca de cuatro victorias y cuatro derrotas jugando de local en esta postemporada.

Los Charros han disputado cuatro juegos en donde tenían a su rival a una derrota de la eliminación y no lograron aprovechar su localía. Las victorias en el estadio Panamericano de Zapopan solo funcionaron para aumentar ventajas en estos Playoffs.

La novena de Gil deberá a salir al diamante a salvaguardar el orgullo jalisciense e intentar llevar la Serie del Rey de regreso a Ciudad de México. Los Charros saltarán al campo con el mexicano Luis Iván Rodríguez como lanzador abridor, mientras que Lorenzo Bundy, mánager del México, asignó al estadounidense Brooks Hall como su pitcher principal.

Benjamín Gil histórico mánager mexicano; hoy al frente de Charros. FOTO: ESPECIAL

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el Juego 3 de la Serie del Rey?

Fecha: sábado, 13 de septiembre.

sábado, 13 de septiembre. Hora: 18:00 horas (centro de México).

18:00 horas (centro de México). Transmisión: Canal 6, ESPN, Fox Sports 2, FOX, TVC Deportes, Hi Sports, AYM Sports, Once.3, LMB TV, Disney+ Premium, Fox Sports Premium, Claro Sports, Azteca Deportes, Prime Video, Caliente TV, Sports y Diablos Comunicaciones.

