A poco menos de tres años de aquel fatídico 20 de marzo del 2023 en donde México se quedó a solo tres outs de jugar la final del Clásico Mundial de Beisbol, el mánager tricolor Benjamín Gil recordó los momentos posteriores a la eliminación.

El doble de Muneteka Murakami ante la serpentina de Giovanny Gallegos llevó a la superestrella japonesa, Shohei Ohtani, al home plate, acabando con la ilusión mexicana. Una vez que los peloteros se reincorporaron a sus organizaciones tras el torneo, Ohtani y Gil se encontraron en los entrenamientos de los Angels de Los Ángeles, equipo en el que coincidieron ambas personalidades.

El timonel mexicano, que repetirá asignación para el próximo Clásico Mundial de Beisbol, recordó las palabras del astro nipón cuando tuvieron la oportunidad de charlar en las prácticas de los Angels. “Nos felicitó”, respondió Gil a EL UNIVERSAL Deportes.

“Había varios integrantes del equipo (mexicano). Manny Del Campo, que era coach de bullpen, y Patrick Sandoval que fue quién les pitcheo a ellos”, recuerda el hoy manager de los Charros de Jalisco, que enfrentan la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) ante Diablos Rojos del México.

“Mis respetos para su equipo. De hecho fue el juego más difícil que tuvimos. Son un tremendo equipo”fueron las palabras que Ohtani le dijo a Gil en aquella breve charla que tuvieron ya como integrantes de la organización de los Angels.

“Mis respetos para su equipo” 🗣️



En palabras del propio Gil, Del Campo habría advertido a Ohtani de la participación de Andrés Muñoz y Roberto Osuna, cerradores de confianza en el beisbol internacional. “Va a estar bueno el siguiente equipo”, respondió Ohtani.

Ya con la mira puesta en el próximo Clásico Mundial de Beisbol en la primavera del 2026, Gil es optimista respecto a su siguiente participación. “Tenemos la posibilidad de tener más talento que el que tuvimos en la edición anterior porque algunos de los jugadores que en ese entonces eran novatos, ahora están más consolidados”, asegura el mánager de la selección mexicana en referencia a los casos específicos de Jonathan Aranda y Jarren Duran.