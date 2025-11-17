Sergio Dipp revienta a Raúl Jiménez por quejarse de los abucheos que recibió la Selección Mexicana

La Selección Mexicana empató sin anotaciones (0-0) con su similar de Uruguay, en un partido amistoso de cara a la Copa del Mundo de 2026.

El Tricolor sigue sin convencer con su funcionamiento y no pudo derrotar a los Charrúas sobre la cancha del Nuevo Estadio Corona de Torreón.

De esta manera, México llegó a cinco partidos sin poder ganar, luego de sus empates con Japón, Corea del Sur y Ecuador y de la escandalosa goleada que sufrió a manos de Colombia.

Además, en dichos partidos, únicamente ha podido anotar en tres ocasiones y ha recibido un total de siete tantos, por lo que genera más dudas que certezas de cara al próximo Mundial.

Lee También La Selección Mexicana empata con Uruguay y genera muchas dudas de cara al Mundial 2026

Por tal motivo, la afición de la Selección Mexicana no dudó en mostrar su molestia luego de que se escuchara el silbatazo final en la casa del Santos Laguna.

Sin embargo, al interior del vestidor del Tricolor, los abucheos y chiflidos que se escucharon en el Territorio Santos Modelo no cayeron nada bien.

Al finalizar el compromiso de preparación entre México y Uruguay, Raúl Jiménez salió a criticar a su propia afición, a pesar de que los resultados que han obtenido no han sido favorables.

Lee También David Faitelson revienta a jugadores de la Selección Mexicana por quejarse de sufrir abucheos: “Ridículos y mediocres”

“Lo que deja tristeza es jugar de local y que te abucheen, que Fuera Vasco, que le griten put* al portero, eso es lo que deja tristeza la verdad; tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos”, sentenció el centrodelantero del Fulham.

EXPLOTA RAUL JIMENEZ

Por eso la Selección no juega en México y lo hace en USA. pic.twitter.com/8PvaifpYUq — david medrano felix (@medranoazteca) November 16, 2025

Por tal motivo, Sergio Dipp no dudó en reventar al canterano del América por sus palabras contra los seguidores mexicanos presentes en Torrreón.

“Pensé que Raúl Jiménez tenía la piel más gruesa y la espalda más ancha. Es muy sencillo… ¿no quieren que les griten? Ganen. ¿No quieren que los abucheen? Ganen. ¿No quieren escuchar el grito homofóbico y el Fuera Vasco? Ganen, gusten, ya no digo goleen, convenzan, metan un gol”, externó el periodista de ESPN.

Durante un debate en la mesa de Futbol Picante, el miembro de El Líder Mundial en Deportes defendió a los seguidores que se dieron cita en la casa de del Santos Laguna y aseguró que tienen la libertad de criticar al Tricolor de Javier Aguirre.

“[Está] en todo su derecho la afición de Torreón [porque] esta Selección no gusta, no anota, no gana, [de golear] ni hablamos; [tiene] cinco seguidos sin ganar…”, manifestó Sergio Dipp sobre las palabras de Raúl Jiménez.