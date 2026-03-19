Senegal se defenderá judicialmente, tras anularse su victoria en la Copa Africana de Naciones

La Federación Senegalesa de Futbol (FSF) confirmó este jueves su decisión de presentar un recurso contra el fallo del Comité de Apelación de la Confederación Africana (CAF) que anuló la victoria de Senegal en la final de la última Copa de África y declaró campeona a la selección de Marruecos.

"Senegal defenderá legítimamente esta estrella, ganada en el terreno de juego con el talento de nuestros jugadores", declaró Abdoulaye Fall, presidente de la FSF, durante una rueda de prensa en la capital, Dakar.

En ese contexto, la FSF confirmó, como ya adelantó esta semana, que interpondrá un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Lausana (Suiza), aunque no precisó cuándo lo hará.

"La Federación Senegalesa de Futbol agotará todos los recursos institucionales, diplomáticos y legales a su alcance para defender sus derechos y garantizar la equidad deportiva", subrayó Fall.

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Senegal en festejo de gol, durante la Copa Africana de Naciones - Foto: AFP

La entidad reaccionó así después de que el Comité de Apelación de la CAF anulara el pasado martes el triunfo de Senegal en la final de la Copa de África, que ganó por 0-1 en la prórroga, y declarara campeón a Marruecos por 3-0, tras atender los recursos de la federación de este país tras la derrota sufrida en ese partido el pasado 18 de enero.

“Desde el punto de vista legal, Senegal no puede perder este partido en los despachos”, denunció el presidente de la FSF.

La CAF tomó la decisión “en aplicación del artículo 84 del reglamento” de esta competición, que sanciona con la eliminación del torneo a un equipo en varios supuestos, entre ellos abandonar el campo “antes del final regular del partido sin la autorización del árbitro”, por lo que “se considerará perdedor y eliminado de forma definitiva” al conjunto infractor.

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Los jugadores de Marruecos y Senegal se pelean tras pitarse un penal en la final de la Copa Africana de Naciones - Foto: AP

Durante la final, disputada en el estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat ante 69.500 espectadores, un penalti señalado a favor de Marruecos en el tiempo añadido, antes de la prórroga, provocó la amenaza de la selección senegalesa de abandonar el partido.

Tras ese lance del juego, todos los futbolistas de Senegal menos el delantero Sadio Mané se marcharon al vestuario como protesta, mientras la selección de Marruecos y el árbitro permanecieron sobre el terreno de juego, aunque luego volvieron y se reanudó el encuentro.

La apelación de la Real Federación Marroquí de Futbol (FRMF) contra su derrota en la final se ha basado en el abandono del partido por parte de Senegal sin la autorización del árbitro que recoge el artículo 82 del reglamento de la Copa Africana de Naciones.