Selección Mexicana Sub-17 son conscientes del reto

Comienza la aventura de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo Sub-17 Qatar 2025, donde el objetivo es mejorar la más reciente participación que se tuvo, hace dos años.

En Indonesia 2023, fue eliminada en los octavos de final, al ser goleada (5-0) por Malí.

El Tricolor enfrentaba esta mañana a Corea del Sur, en duelo que será crucial para sus aspiraciones de clasificar.

Para Carlos Cariño, timonel nacional, sus jugadores llegan “en perfectas condiciones” para encarar el reto de representar a una Selección que ya sabe lo que significa conquistar el título en el Mundial de la categoría (Perú 2005 y México 2011).

“Los chicos están concentrados y tienen los argumentos para asumir la responsabilidad; esa presión es linda, porque ellos van a [sentir] si es que aspiran a lo más grande. El equipo está perfectamente preparado, llegó la hora de mostrarnos”, declaró.

Cariño es consciente de “la importancia que va a tener el primer partido”, por lo que saldrán a “buscar el resultado” ante una selección que cuenta “con sus armas” para hacerles daño.

“Sabemos de la capacidad táctica [que tienen]. Son muy disciplinados, rápidos y verticales. Es un rival que lo conocemos y que tenemos bien identificado”, mencionó el entrenador.