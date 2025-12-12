¿Se va de Rayados? Sergio Canales se reunió con presidente de un club español

El español Sergio Canales, que juega en el Rayados de Monterrey mexicano, y el presidente del Real Racing Club, Manuel Higuera, han mantenido este viernes un encuentro, según informaron a EFE fuentes del club español, que encuadraron la reunión en la "relación personal" que ambos mantienen desde hace años.

Según dijeron a EFE fuentes del Racing de Santander, equipo que milita en LaLiga Hypermotion (Segunda División del fútbol español), el jugador está de vacaciones en su ciudad natal (en el norte de España) y ha mantenido un encuentro con el presidente del club, con quien tiene una "relación personal", cuya imagen fue difundida en redes sociales.

Canales destacó en noviembre, en una entrevista en la Cadena Ser, que existe "muy buena relación y habla mucho" con el Racing, el club en el que comenzó su carrera.

Además, remarcó que su regreso al equipo cántabro sólo se daría si se encuentra al nivel necesario. "No me gustaría volver al equipo que me ha dado la vida, al equipo de mi ciudad, sin estar bien físicamente", añadió.

En este sentido, las mismas fuentes del club santanderino insistieron en que el centrocampista "tiene las puertas abiertas" del Racing, pero la imagen, que se está haciendo viral entre los seguidores racinguistas, "no significa que vaya a venir mañana".