ha comenzado con el armado de la plantilla para el Clausura 2026 para pelear por el campeonato, teniendo en Brian Gutiérrez a su primer refuerzo de la campaña, aunque todavía no lo hacen oficial.

El mediocampista llegó este viernes a la ciudad de Guadalajara, donde ultimará detalles sobre su contrato con el club rojiblanco con el fin de hacer oficial su llegada al Rebaño Sagrado.

De acuerdo con algunos reportes, Chivas habría pagado alrededor de cinco millones de dólares por el nacido el Chicago, Illinois, quien habría firmado un vínculo por cuatro años.

En su llegada a la Perla Tapatía, el jugador proveniente del Chicago Fire le mandó un breve, pero sólido mensaje a toda la nación rojiblanca que está ilusionada con el arribo del joven de 22 años.

"Muchas gracias por recibirme. Estoy muy contento por lo que viene, es un sueño hecho realidad y arriba las Chivas", dijo ante los medios de comunicación.

¿Quién es Brian Gutiérrez?

Con 22 años, el futbolista mexicoamericano se posiciona como una gran apuesta por parte de la directiva rojiblanca. A lo largo de su estancia con el Chicago Fire, Brian coleccionó más de 160 juegos con el club y registró 21 tantos en todas las competencias.

En la temporada que recién finalizó, Gutiérrez jugó 35 partidos, anotando 11 veces en los más de dos mil minutos que disputó sobre el terreno de juego.

Al tener la nacionalidad estadounidense y mexicana, Brian Gutiérrez es elegible para ambas selecciones, pero Estados Unidos ha sido la que lo ha convocado en procesos juveniles y hasta con la mayor.

