Scarlett Camberos asegura que “todos los rivales nos ven como un Clásico”, previo al duelo con Pachuca

Las Tuzas se han convertido en una auténtica pesadilla para las Águilas. Después de la final perdida en el Clausura 2025, el América volvió a perder contra el Pachuca por la jornada 9 del Apertura 2025; sin embargo, ahora tendrán oportunidad de revancha en la CONCACAF W Champions Cup.

Sin embargo, más allá de la rivalidad que comparten entre ambas instituciones por cruces desde disputas entre directivas hasta eliminaciones en Liguilla tanto en la rama varonil como femenil, Scarlett Camberos no ve a las hidalguenses como un clásico.

“Clásico siempre va a ser Chivas. Otro juego duro es Tigres porque contra el América todos los rivales nos quieren ganar y entonces de alguna manera todos los juegos son un clásico para los rivales”, declaró en conferencia de prensa.

Consciente de necesitar una victoria para mantener viva la aspiración de avanzar a la fase final del torneo internacional, la atacante mexicoestadounidense confesó que “es algo bueno volver a enfrentarlas, tenemos ganas de ganar y enseñarle a la afición que creo que los estamos dejando un poco abajo y no queda de otra más que entrar a los últimos cuatro en CONCACAF”.

Finalmente, reconoció que perder el último Clásico Nacional contra el Guadalajara “es un sabor muy amargo, obviamente perder cualquier partido no queremos pero especialmente perder contra Chivas un clásico no se puede hacer”.

