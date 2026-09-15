Sara Roel ha aprendido que algunas de las victorias más importantes no se consiguen sobre una bicicleta, ni cruzando una meta. Después de enfrentar momentos complejos de salud que pusieron a prueba su fortaleza física y emocional, la mexicana encontró en la fe una fuente de tranquilidad y una motivación permanente para seguir adelante.

Más allá de los resultados deportivos, la guanajuatense reconoce que el proceso que ha vivido le permitió valorar aspectos que antes pasaban desapercibidos. El respaldo de su familia y su acercamiento a Dios se convirtieron en pilares fundamentales para afrontar la adversidad, recuperar la confianza y mantenerse firme en su deseo de seguir compitiendo al más alto nivel.

“Todos los días le agradezco a Dios y a la vida por permitirme estar aquí y poder hacer lo que amo. Esa fe me da la fuerza necesaria para salir y darlo todo en cada competencia. Siento que cuento con la guía, la fortaleza y la compañía de Dios para enfrentar cualquier reto y seguir adelante”, dijo.

Con varios objetivos por cumplir y sueños todavía por alcanzar, Roel tiene una petición muy clara: Mantenerse sana. La ciclista considera que la salud es la base de todo lo que ha logrado y lo que aún aspira a conseguir. Consciente de los desafíos que ha superado, aseguró que su prioridad es seguir cuidándose para continuar creciendo como atleta, mejorar su rendimiento y acercarse a las metas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.